موجة حر.. أمطار رعدية على 16 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية على الولايات الداخلية الوسطى والشرقية. مع تسجيل درجات حرارة قياسية على الولايات الغربية للوطن اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّر من تساقط أمطار رعدية على ولايات سوق اهراس، عين قزام، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، عين صالح، باتنة، سطيف، قسنطينة، خنشلة، أدرار.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا.

كما حذّرت ذات المصالح من موجة حر شديدة على ولايات عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، سيدي، بلعباس، تلمسان. وستستمر موجة الحر طيلة نهار اليوم الجمعة على هذه الولايات.