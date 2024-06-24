موجة حر.. أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الداخلية مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالجنوب اليوم.

وفي نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية حذرت من إستمرار موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية. تتعدى 49 درجة تحت الظل إلى غاية يوم غد الثلاثاء. على ولايات برج باجي مختار، إن صالح، أدرار، تمنراست،اليزي،إن قزام

وفي تنبيه لذات المصالح، أشارت إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات سوق أهراس، أم البواقي ،تبسة، خنشلة، باتنة، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تمنراست