موجة حر.. أمطار غزيرة غدا الأربعاء على 33 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة ورعود على الولايات الداخلية للوطن وبعض الولايات الجنوبية غدا الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار غزيرة ورعود على ولايات سوق اهراس، قالمة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، المسيلة، الجلفة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المدية، المغير، بسكرة، تيارت، الأغواط، غرداية، سعيدة، سيدي بلعباس. تلمسان، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تندوف، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار.

كما حذرت من موجة حر شديدة على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف، مستغانم، غليزان، وهران، عين تموشنت.

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