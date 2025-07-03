موجة حر وأمطار غزيرة في هذه الولايات

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الخميس، من تسجيل موجة حر قياسية وتساقط أمطار رعدية في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بالامطار الرعدية هي كل من سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، المدية، البويرة، سكيكدة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط.

أما الولايات المعنية بموجة الحر هي كل من تندوف، أدرار، برج باجي مختار.