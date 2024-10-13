موجة حر.. أمطار ورياح بداية من اليوم على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية بالإضافة تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من نهار اليوم الأحد على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها ان ولايات تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى. الشلف، غليزان، معسكر ومستغانم ستشهد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من منتصف نهار اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وحسب ذات المصدر، ستعرف بعض الولايت الجنوبية هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

والولايات المعنية هي النعامة و البيض.

وأشار تنبيه آخر، إلى تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على كل من ولاية المعنية، تندوف، برج باجي مختار وتمنراست.