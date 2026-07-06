موجة حر.. أمطار ورياح عبر هذه الولايات غدا الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مع تسجيل موجة حر عبر عدة ولايات من الوطن يوم غد الثلاثاء.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا الثلاثاء على ولايات المسيلة، الجلفة، تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، اليزي، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

كما ستشهد ولايات عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية.

هذا وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل موجة حر على ولاية برج باجي مختار غدا الثلاثاء.

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