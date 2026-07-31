موجة حر.. أمطار ورياح على هذه الولايات اليوم الجمعة

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح وتسجيل موجة حر على العديد من ولايات الوطن.

وحسب نشرية حملت تنبيها من المستوى الأول على خريطة اليقظة، فإن بداية تساقط الأمطار ستكون على الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية منتصف الليل وذلك على كل من ولايتي النعامة وبشار.

كما أفاد المصدر ذاته عن تسجيل موجة حر على كل من ولايات عين الدفلى، الشلف وغليزان، وذلك طيلة نهار اليوم الجمعة.

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح على كل من البيض، النعامة، بشار، إن صالح وأدرار. وذلك من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء.