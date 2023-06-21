موجة حر.. أمطار ورياح قوية في هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية. مع تساقط أمطار رعدية ورياح على الولايات الشرقية والجنوبية اليوم

وأضافت ذات النشرية، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 40 و 44 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الأربعاء. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية يفيد بتسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات تيزي وزو ،البويرة ،المدية ،عين الدفلى، إن صالح، أدرار و برج باجي مختار

كما حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات المعنية: جانت ،تمنراست و إن قزام.

وفي تنبيه ٱخر حذرت مضالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. وذلك على ولايات تيزي وزو،برج بوعريريج، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت و الأغواط.