موجة حر إستثنائية تضرب هذه الولايات اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من إستمرار موجة حر إستثنائية اليوم الثلاثاء على المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية.

ووضعت الأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الأول باللون الأصفر يفيد بموجة حر تميز الولايات الشرقية: سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة.

كما حذّر ذات التنبيه من إستمرار الأجواء الحارة على ولايات تمنراست، ورقلة، وأدرار.

وأكدت ذات المصالح، أن موجة الحر بالولايات الشرقية ستتعدى 43 درجة وتستمر إلى غاية الثامنة ليلا.

فيما أكد التنبيه أن موجة الحر على الولايات الجنوبية ستتعدى 48 درجة وستستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.