موجة حر إستثنائية تضرب هذه الولايات لمدة 3 أيام

ستشهد الولايات الغربية والوسطى موجة حر إستثنائية تتعدى 45 درجة خلال نهاية الأسبوع ولمدة 3 أيام.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد انقشاع الضباب المحلي.

بداية من الظهيرة، تشكل سحب على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، مع تسجيل خلايا رعدية منعزلة أواخر النهار، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أجواء حارة على كل من ولاية عين الدفلى، الشلف وغليزان.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، قرب السواحل.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، وكذا على طول الشريط الحدودي.

مع إستمرار الأجواء الحارة على الجنوب الغربي للوطن، أقصى الجنوب، الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن وعلى شمال الصحراء.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 40 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.