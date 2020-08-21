موجة حر إستثنائية تضرب 17 ولاية اليوم!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار موجة الحر على الولايات الشرقية والجنوبية اليوم الجمعة.

ووضعت ذات المصالح، تنبيها باللون البرتقالي يخص موجة حر شديدة على ولايات عنابة، الطارف، سكيكدة، قالمة، سوق اهراس، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.

كما وضعت تنبيها باللون الاصفر يخص موجة حر على ولايات المسيلة، الوادي، ورقلة، غرداية، تمنراست، أدرار وتندوف.

وأفاد الديوان أن درجات الحرارة ستتعدى 44 على الولايات الشرقية و48 درجة تحت الظل على الولايات الجنوبية.

كما أن موجة الحر ستستمر على هذه الولايات إلى غاية التاسعة ليلا من اليوم الجمعة.