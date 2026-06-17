موجة حر استثنائية تصل إلى 49 درجة بداية من الخميس!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن موجة حر استثنائية وتسجيل درجات حرارة قياسية بداية من يوم غد الخميس. بسبب اندفاع كتلة هوائية ساخنة من الجنوب.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين اندفاع كتلة هوائية ساخنة من الجنوب نحو المناطق الشمالية للوطن. وهو ما يسبب موجة حر قياسية خاصة على المناطق الداخلية للوطن، أين تتعدى درجات الحرارة 42 درجة مئوية تحت الظل.

وستتراوح درجات الحرارة بداية من يوم الخميس إلى غاية السبت، من 40 الى 42 درجة تحت الظل على المناطق الداخلية الغربية والوسطى، بينما ستتراوح درجات الحرارة على السواحل من 35 إلى 38 درجة تحت الظل مع رطوبة عالية جدا. بينما على الولايات الجنوبية، فالحرارة ستتراوح مابين 40 إلى 49 درجة على ولايات إن صالح، أدرار، وبرج باجي مختار.

أما عن حالة البحر، فسيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب بسبب هبوب رياح من متوسطة إلى قوية على طول الشريط الساحلي.

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