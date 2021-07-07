موجة حر بحرارة تصل إلى 49 درجة تحت الظل على المناطق الجنوبية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من استمرار تسجيل موجة حر تجتاح المناطق الجنوبية و المناطق الشرقية. وستتراوح درجات الحرارة القياسية بين 44 و 49 درجة مئوية تحت الظل.

وحسب الأرصاد الجوية، فإن موجة الحر متوقعة إلى غاية الساعة 21:00 ليلا من نهار اليوم. وعن الولايات المعنية ذكر التنبيه، المسيلة، باتنة، أدرار برج، باجي مختار، تيميمون، إن صالح، ورقلة وتقرت.

كما نبّه الديوان، من درجات حرارة قياسية تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل في مناطق جنوبية أخرى. ومن المتوقع أن تكون موجة الحر إلى غاية الساعة 21:00 ليلا من نهار اليوم.

وذكرت مصالح الأرصاد الجوية، ان الولايات المعنية بموجة الحر هي كل من الوادي، المغير. بالإضافة إلى غرداية، المنيعة، بني عباس و تندوف.