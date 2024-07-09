موجة حر بدرجات حرارة قياسية الأربعاء والخميس

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تسجيل موجة بدرجات حرارة قياسية تتعدى 50 درجة مئوية تحت الظل يوم غد الأربعاء.

وحسب ذات المصالح، تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بسكرة والمغير وأولاد جلال والوادي تقرت، وخنشلة.

فيما حذرت نشرية ثانية، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 مئوية تحت الظل، بداية من يوم غد الأربعاء لتستمر إلى غاية يوم الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من برج باجي مختار وتندوف، ورقلة والمنيعة.