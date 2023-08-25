قناة النهار موجة حر بدرجات مرتفعة طيلة يوم الغد السبت بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 25 أوت 2023 - 15:17 موجة حر شارك غرِّد أرسل 264 0 موجة حر بدرجات مرتفعة طيلة يوم الغد السبت بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SdhvO اقرأ أيضا شركات وهمية وحاويات فارغة.. هذه حيل تهريب العملة الصعبة قناة النهار 07 أوت طالع هابط: سكان عنابة يتسغيثون يطالبون بتدخل السلطات بسبب مياه الصرف الصحي التي إحتلت المدينة قناة النهار 06 أوت 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت قناة النهار 25 أوت عائلة " موساوي " تناشد المحسنين مساعدتها لإجراء عملية زرع القوقعة لابنهم بالبويرة قناة النهار 21 أوت مشتلة عين آزال بسطيف تنطلق في حملات التشجير لمختلف المناطق المتضررة من الحرائق قناة النهار 24 أوت باتنة : ضعف المحول الكهربائي يرهن واقعا فلاحيا واعدا بمنطقة ذراع قلالوش قناة النهار 07 أوت طالع هابط: النوي يقصف والي الأغواط بسبب مسبح ويطالبه بالإقتداء بوالي البويرة قناة النهار 06 أوت صريح جدا : هل يؤمن الجزائريون بالعين وكيف يتقون شرها ؟ قناة النهار 20 أوت طالع هابط: النوي يطالب الشباب بالحذر وتجنب السباحة في الشواطىء الصخرية قناة النهار 06 أوت صريح جدا: الزواج المبكر عند الجزائريين.. إستقرار أم إستعجال قناة النهار 23 أوت