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قناة النهار

موجة حر بدرجات مرتفعة طيلة يوم الغد السبت بهذه المناطق

بقلم قناة النهار
موجة حر بدرجات مرتفعة طيلة يوم الغد السبت بهذه المناطق
موجة حر
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موجة حر بدرجات مرتفعة طيلة يوم الغد السبت بهذه المناطق

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