موجة حر تاريخية تضرب القطب الجنوبي

سجلت القارة القطبية الجنوبية درجات حرارة في المتوسط ​​10 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن درجات الحرارة الأرضية في شرق القارة القطبية الجنوبية. ارتفعت بأكثر من 28 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي.

وفي المتوسط ​​خلال الشهر، كانت أعلى بمقدار 10 درجات مئوية عن المتوسط ​​المناخي من عام 1991 إلى عام 2020.

وتشير صحيفة الغارديان إلى أن الموجة الأخيرة في مارس 2022، حيث بلغت درجات الحرارة 39 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي. تسببت في انهيار جزء من الغطاء الجليدي بحجم روما.

وبحسب توقعات منصة جامعة ماين بالولايات المتحدة، مناخ إعادة تحليل. من المتوقع أن تظل درجات الحرارة ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية فوق المتوسط ​​في مناطق معينة من شرق القارة القطبية الجنوبية. في منتصف فصل الشتاء في هذا الوقت، على مدى الأيام العشرة القادمة.

وقال إدوارد بلانشارد، عالم الغلاف الجوي في جامعة واشنطن، لصحيفة واشنطن بوست. “إن هذه الموجة الحارة هي حدث شبه قياسي (أو قياسي) لمنطقة القطب الجنوبي”.

ويقول محلل آخر لدرجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية، ستيفانو دي باتيستا، إن “الموجة الحارة على هضبة القارة القطبية الجنوبية. غير عادية بالنسبة لمدتها أكثر من شدتها، حتى لو كانت قيم معينة ملحوظة”.

وهناك تفسير آخر لدرجات الحرارة غير العادية هذه: الغطاء الجليدي البحري المنخفض في القارة القطبية الجنوبية. وهو ثاني أدنى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق في هذا الوقت من العام.

وفي الواقع، يساعد الجليد البحري في الحفاظ على برودة المناطق القطبية. من خلال عكس ضوء الشمس إلى الفضاء. كما أنه يعمل كحاجز ضد الماء الساخن.

والمناطق القطبية هي أول ضحايا هذا التغير المناخي. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، تظهر النماذج أن ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية أسرع بمرتين من المتوسط ​​العالمي.