موجة حر تتجاوز 34 درجة يومي عيد الفطر

الحرارة ستتجاوز 34 درجة في ثاني أيام العيد

الحرارة ستصل يوم العيد إلى 46 درجة بولايات الجنوب

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواء صافية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا، يومي الجمعة والسبت المقبلين، وهي الأيام التي تتزامن مع عيد الفطر المبارك، أين ستتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و34 درجة على السواحل، ومن 32 إلى 46 درجة بالجنوب.

وقالت، أمس، هوارية بن رڤطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار”، إن الأجواء المرتقبة، اليوم الإثنين، ستكون من مغشاة بسحب إلى صافية مع بعض السحب السفلى أقصى الجنوب والهڤار والطاسيلي، مع احتمال تكوين خلايا رعدية في الظهيرة والليل.

أما درجات الحرارة فتتراوح بين 24 و33 درجة على الولايات الشمالية، وبين 34 و46 درجة بالجنوب، مضيفة أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستكون مستقرة ماعدا يوم الأربعاء، أين ستشهد المناطق الوسطى والشرقية أجواء غائمة مرفوقة بأمطار متفرقة تزول خلال الظهير، كما أن درجات الحرارة تتراوح بين 21 و26 درجة على السواحل، وبين 25 و33 درجة على المناطق الداخلية.

أما فيما يخص يومي عيد الفطر المبارك، فأكدت ذات المتحدثة أن الأجواء ستكون مستقرة وصافية مع درجات حرارة مرتفعة يومي الجمعة والسبت، خاصة بغرب البلاد، مع احتمال تكوين خلايا رعدية على المرتفعات الغربية في الظهيرة، مع درجات حرارة تتراوح بين 26 و32 درجة على السواحل، يوم الجمعة.

وتصل إلى 34 درجة يوم السبت، بينما على أقصى الجنوب الشرقي والهڤار والطاسيلي فالأجواء تكون من مغشاة إلى غائمة، مرفوقة بأمطار متفرقة مع درجات حرارة تتراوح بين 32 و38 درجة على الجنوب الغربي وشمال الهڤار والطاسيلي، وتصل إلى 46 على أقصى الجنوب.