موجة حر تتراوح ما بين 44 و48 درجة تضرب 12 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من إستمرار موجة الحر على الولايات الداخلية الغربية والجنوبية اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، فإن موجة الحر ستتعدى 44 درجة على ولايات غليزان، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة ومعسكر.

وأضافت النشرية، أن موجة الحر مرتقبة بداية من صبيحة اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة ليلا.

فيما حذرت ذات المصالح من إستمرار موجة الحر على الولايات الجنوبية اليوم والتي ستتعدى درجات الحرارة بها 48 درجة تحت الظل.

وأشارت ذات النشرية، أن الولايات المعنية هي بشار، تندوف، أدرار، تمنراست، غرداية، ورقلة والوادي.

كما أن موجة الحر مرتقبة بداية من صبيحة اليوم الجمعة إلى غاية فجر يوم غد السبت.