موجة حر تتعدى الـ49° على هذه الولايات حتى الثلاثاء

حذرت نشريات خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية، على عدة ولايات من الوطن.

وأفاد تنبيه من المستوى الثاني وباللون البرتقالي، من درجات حرارة قياسية تصل أو تتعدى الـ49 درجة. على ولايات ورقلة، وتيميمون، وإن صالح، أدرار وبرج باجي مختار. وذلك إبتداء من اليوم السبت، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

فيما حذر تنبيه ثاني من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، من درجات حرارة تصل إلى 49 درجة. على ولايات بسكرة، وأولاد جلال، والمغير، تقرت، والوادي، وذلك اليوم السبت، وغدا الأحد.

كما حذر تنبيه آخر من نفس الدرجة، باستمرار موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة والتي ستتراوح ما بين 39 إلى 41 درجة. على ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف، اليوم السبت.