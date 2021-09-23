موجة حر تتعدى 40 درجة غدا على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، إرتفاع في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت. بعدما عرفت انخفاظا الأيام الفارطة بسبب تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن.

وحسبما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية، فإن توقعات الطقس غدا الجمعة ستكون حارة على المناطق الساحلية والداخلية الوسطى الشرقية والشرقية. كما ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم

بينما على الولايات الغربية فالأجواء خلال الظهيرة، من صافية إلى مغشاة مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس. في حين على المناطق الجنوبية الأجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي للوطن، وأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية

وأعلنت ذات المصالح، أن درجات الحرارة القصوى غدا الخميس ستتراوح ما بين 27 إلى 40 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 31 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية. وستتراوح مابين 35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية