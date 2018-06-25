موجة حر تتعدى 41 درجة تضرب الولايات الشمالية بداية من الأربعاء

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواء حارة وارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء، مع انخفاضها تدريجيا اليوم وغدا.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مستقرة بعد انقشاع سحب الصبيحة.

وأضافت أن درجات الحرارة ستعرف تراجعا على العموم على الولايات الشمالية اليوم وغدا، مع رعود متوقعة على الهقار والتاسيلي.

درجات الحرارة تتراوح من 26 إلى 36 درجة على الولايات الشمالية ومن 37 إلى 47 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة فستكون مشمسة وصافية بعد انقشاع السحب السفلى.

كما أنها ستكون حارة ودرجات من جديد على المناطق الداخلية الشرقية والشرقية.

درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة على السواحل، وتفوق 41 درجة على المناطق الداخلية ومن 37 إلى 47 درجة بالجنوب.