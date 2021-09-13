موجة حر تتعدى 42 درجة في المناطق الشمالية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بولايات وسط البلاد. ومن المرتقب أن تتجاوز موجة الحر 42 درجة بداية من الثلاثاء حسب نشرية المصلحة ذاتها.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية، فإن النشرية صالحة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا. وعن الولايات المعنية ذكرت المصلحة، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، العاصمة، بومرداس.

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