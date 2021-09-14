 موجة حر تتعدى 42 درجة في 10 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في نشرية خاصة من موجة حر، حيث ستعرف بعض الولايات، ارتفاع قياسي في الحرارة تتعدى 42 درجة تحت الظل. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

وعن الولايات المعنية، فذكرت النشرية كل من عين الدفلى، تيبازة. بالإضافة إلى البليدة، الجزائر العاصمة و بومرداس.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذّر الديوان، من موجة حر، حيث ستشهد بعض المناطق ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء. وستتعدى الحرارة حسب المصلحة ذاتها، عتبة 42 درجة تحت الظل ومن التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

وعن الولايات المعنية بموجة الحر، ذكرت النشرية الخاصة، تيزي وزو، بجاية. بالإضافة إلى جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

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