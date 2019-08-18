موجة حر تتعدى 43 درجة تضرب الولايات الشمالية اليوم

ستشهد اليوم الأحد الولايات الشمالية للوطن إرتفاعا في درجات الحرارة التي تتعدى 43 درجة مئوية.

وحسبما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية، فإن موجة الحر سببها كتلة هوائية ساخنة تندفع من الجنوب نحو المناطق الشمالية.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء اليوم الأحد ستكون من مغشاة بضباب خلال الصبيحة إلى مشمشة وصافية طيلة اليوم.

وأشار الديوان، إلى أن الأجواء على الولايات الجنوبية تبقى من مغشاة جزئيا على شمال الصحراء والواحات إلى صافية بباقي المناطق.

وأضاف الديوان. أن موجة الحر ستخص ولايات الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، وتيزي وزو.

كما أن موجة الحر ستخص ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأكد الديوان، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 32 إلى 43 درجة على الولايات الشمالية، وما بين 30 إلى 47 درجى بالجنوب.

أما فيما يخص الرياح فتتراوح سرعتها ما بين 20 و50 كلم/سا على السواحل الشرقية و40 كلم/سا على السواحل الوسطى.