موجة حر تتعدى 44 درجة بالمناطق الشرقية والوسطى و48 درجة بالجنوب

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار موجة حر بالولايات الوسطى والشرقية والجنوبية من الوطن.

وذكرت نشرية خاصة من الديوان،أن الولايات المعنية بـ “موجة حر” هي كل من الجلفة، المدية، البويرة، بسكرة، المسيلة.

بالإضافة إلى بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة.

وأضافت النشرية، أن درجات الحرارة ستتعدى في هذه الولايات 44 درجة خلال 24 ساعة القادمة.

أما الولايات الجنوبية التي ستشهد، هي الأخرى ارتفاع شديد في درجات الحرارة، أفاد الديوان كل من الوادي، ورقلة، تمنراست، أدرار.

وستتعدى درجات الحرارة في الولايات المذكورة 48 درجة تحت الظل، وهذا إلى غاية فجر يوم الثلاثاء.

ومن المرتقب أن تشهد المناطق الشمالية وحتى الجنوبية تسلسل موجات حر، بحر هذا الأسبوع.

وهذا راجع لتمركز كتلة هوائية ساخنة على المناطق الجنوبية، والتي تندفع ضمن تيارات جنوبية شرقية نحو المناطق الشرقية والوسطى للبلاد.