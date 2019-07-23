موجة حر تتعدى 44 درجة تضرب الولايات الشمالية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الثلاثاء من صافية إلى قليلة السحب، بعد انقشاع الضباب المرفوق بالسحب السفلى.

بداية من الظهيرة، تشكل سحب مصحوبة برعود منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة أواخر النهار.

مع استمرار الأجواء الحارة على كل من الشلف، عين الدفلى وغليزان.

بينما على المناطق الوسطى والشرقية أجواء صافية بعد انقشاع الضباب المحلي الذي يميز المناطق الساحلية خلال الصبيحة، خاصة منها الوسطى.

على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة على الجنوب الغربي مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

كما تبقى الأجواء مغشاة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، وكذا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 إلى 43 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 37 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.