موجة حر تتعدى 45 درجة إلى غاية يوم الخميس

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نشرية خاصة تفيد بتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة بداية من اليوم.

وأوضح المصدر أن درجات الحرارة ستتراوح بين 43 و45 درجة بداية من اليوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية يوم الخميس.

أما الولايات المعنية بهذه النشرية فهي: جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.

كما أفادت نشرية ثانية بتسجيل درجات حرارة تتراوح بين 39 و41 درجة بداية من اليوم الثلاثاء. وتستمر كذلك إلى غاية يوم الخميس.

والولايات المعنية هي: جنوب عين تموشنت، جنوب وهران، جنوب مستغانم.