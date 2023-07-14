موجة حر تتعدى 45 درجة تضرب هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة على الولايات الوسطى والشرقية.

وفي نشرية خاصة تحذر من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية على ولايات المدية، البويرة، تيزي وزو ، المسيلة. بالإضافة كذلك إلى ميلة، قسنطينة، قالمة. حيث أن درجات الحرارة تتراوح بين 43 و 45 درجة مئوية.

كما أن موجة الحر مرتقبة بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأحد.

وفي نشرية خاصة ثانية تحذر من موجة حر بدرجات حرارة قياسية على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف. حيث أن درجات الحرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة مئوية تحت الظل. وقد تصل إلى 45 درجة مئوية مرتقبة بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأحد.