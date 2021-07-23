موجة حر تتعدى 45 درجة على الولايات الداخلية و48 درجة بالجنوب

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، عن إستمرار موجة حر على الولايات الداخلية والجنوبية طيلة نهار اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن موجة حر ستتعدى 45 درجة على الولايات الداخلية. بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية غدا السبت على التاسعة ليلا. على ولايات معسكر، سيدي بلعباس، عين الدفلى، الشلف ،تيزي وزو، وغليزان

وحذرت ذات المصالح في تنبيه ثاني من إستمرار تسجيل قياسي في درجات الحرارة على الولايات الجنوبية، حيث ستتعدى 48 درجة تحت الظل إلى غاية التاسعة ليلا. على ولايات تندوف،عين قزام، برج باجي مختار، تمنراست، إن صالح، تندوف، وأدرار