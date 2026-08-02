موجة حر تتعدى 45 درجة على 12 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة قياسية وموجة حر على الولايات الوسطى والغربية.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من موجة حر على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم. أين ستتجاوز درجات الحرارة القصوى 40°، ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 23° و 37°.

كما حذّرت من موجة حر على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، أين ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40° و 41° وتصل محليا 42° و 43°. ودرجات الحرارة الدنيا ما بين 24° و 28°. وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين.

كما أعلنت عن درجات حرارة قياسية على ولايات معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى. مع درجات حرارة تتراوح بين 44° و 45°، وتستمر إلى غاية يوم الإثنين.

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