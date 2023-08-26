موجة حر تتعدى 45 درجة على 15 ولاية اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم.

وأوضحت المصالح أن درجات الحرارة ستتراوح بين 43 و 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم السبت.

أما الولايات التي ستمسها موجة الحر فهي كل من ولاية تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، البليدة. بالإضافة إلى ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البويرة و تيزي وزو.

كما أفاد تنبيه لذات المصالح أن ولايات سكيكدة، عنابة والطارف، ساشهد طقس حار طيلة نهار اليوم السبت .