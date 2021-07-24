موجة حر تتعدى 45 درجة في المناطق الساحلية والداخلية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية خاصة لها من موجة حر تخص المناطق الداخلية من الوطن. وستتعدى درجات الحرارة 45 درجة تحت الظل إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم السبت.

وعن الولايات المعنية بموجة الحر، ذكرت المصلحة ذاتها، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى.

كما تنبه الديوان الوطني من درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة إلى غاية التاسعة ليلا. وعن الولايات المعنية هي بجاية، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سكيكدة، جيجل، الطارف.