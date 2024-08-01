موجة حر تتعدى 46 درجة تضرب 16 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر على الولايات الغربية والشرقية للوطن اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية حذرت من موجة حر تتعدى 46 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الخميس على ولايات سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غيليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت،تيارت

كما حذرت في نشرية خاصة من استمرار موجة الحر بدرجات الحرارة تتعدى 42 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الخميس على ولايات الطارف عنابة سكيكدة جيجل بجاية