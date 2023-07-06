موجة حر تتعدى 46 درجة على 18 ولاية بداية من الغد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تسجيل درجات حرارة قياسية وموجة حر تتعدى 46 درجة تحت الظل. بداية من يوم غد الجمعة على الولايات الشمالية للوطن.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من موجة حر مرتقبة طيلة يوم غد الجمعة على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية وجيجل. بالإضافة كذلك إلى سكيكدة، عنابة، الطارف.

وفي نشرية خاصة حذرت من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 43 و46 درجة تحت الظل وتستمر خلال يومي الجمعة والسبت.

كما ستخص موجة الحر ولايات تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى والمدية. بالأإضافة كذلك إلى الجلفة، البويرة، المسيلة وباتنة. ميلة، قسنطينة وقالمة