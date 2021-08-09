موجة حر تتعدى 47 درجة تجتاح 15 ولاية بداية من اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة حر بدرجات حرارة جد قياسية تتعدى 47 درجة مئوية تحت الظل على الولايات الوسطى والشرقية

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن موجة الحر ستكون بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الثلاثاء. على ولايات تيزي وزو، عين الدفلى، المدية، البويرة، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، قالمة، المسيلة و باتنة

كما حذرت ذات النشرية من موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة مئوية تحت الظل. تستمر بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. من يوم الثلاثاء المقبل على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف