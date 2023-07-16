موجة حر تتعدى 47 درجة تضرب 22 ولاية بداية من الغد الإثنين

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تسجيل موجة حر وارتفاع قياسي في درجات الحرارة التي ستتعدى 47 درجة مئوية.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذرت من موجة حر على 22 ولاية بداية من يوم غد الإثنين.

وستخص موجة الحر ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر ، غليزان ، الشلف. عين الدفلى ، المدية ، البويرة ، تيزي وزو ، المسيلة ، ميلة. بالإضافة كذلك إلى ولايات قسنطينة ، قالمة ، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف. الجزائر العاصمة ، البـليـدة ، بـومـرداس.