موجة حر تتعدى 48 درجة على 16 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر على الولايات الجنوبية اليوم الجمعة، حيث ستتعدى 48 درجة مئوية.

وحست تنبيه لذات المصالح، فإن موجة حر ستخص المناطق الجنوبية وتتعدى درجة الحرارة فيها 48 درجة تحت الظل. وذلك إلى غاية التاسعة من ليلة اليوم الجمعة. وستخص موجة حر ولايات أدرار، تيميمون، ورقلة، تقرت، المغير والوادي.

وفي تنبيه ثاني، حذرت الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر على المناطق الجنوبية تتعدى 48 درجة تحت الظل. وذلك بداية من السادسة صباحا الى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد السبت. وستخص ولايات بسكرة، مسيلة، تندوف، غرداية، المنيعة، أولاد جلال، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح.