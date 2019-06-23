موجة حر تتعدى 48 درجة في هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة حر، بالولايات الداخلية الشرقية والوسطى.

وستتعدى درجات الحرارة 44 درجة بالولايات الداخلية الشرقية والوسطى.

وحسب نشرية خاصة، من الديوان، فإن الولايات المعنية، جيجل، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، البويرة، قسنطينة، ميلة، المسيلة، والجلفة.

وستشهد خمس ولايات جنوبية، ارتفاع درجات الحرارة تتعدى 48 درجة.

وذكر الديوان، أن الولايات المعنية هي كل من بسكرة، الوادي، ورقلة، تمنراست وأدرار.

وسجلت ارتفاع في درجات الحرارة، بداية من صباح اليوم الأحد، وتستمر لفجر الغد الإثنين.