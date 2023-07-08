موجة حر تتعدى 48 ْ على 30 ولاية إلى غاية الثلاثاء

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بموجة الحر في كل من سيدي بلعباس، ومعسكر ، وغليزان، والشلف، وعين الدفلى.

ويتوقع أن تبدأ موجة الحر، يوم غد الأحد، لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، أين قد تتعدى درجات الحرارة 48 درجة مئوية.

فيما حذرت نشرية ثانية، من من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية، قد تصل إلى 45 درجة مئوية تحت الظل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، ومستغانم، وسعيدة، وتيارت، وتيسمسيلت.

وكذا ولايات المسيلة، والبويرة، وتيزي وزو، وباتنة، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وخنشلة، وتبسة.

ويتوقع أن تبدأ موجة الحـر متوقعة يوم غد الأحد، لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

فيما حذرت نشرية خاصة أخرى من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية، قد تتعدى 42 درجة مئوية تحت الظل، بداية يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من عين تموشنت، ووهران، وتيبازة، والجزائر العاصمة.

وكذا ولايات البليدة، وبومرداس، وبجاية، وجيجل،وسكيكدة، وعنابة، والطارف.