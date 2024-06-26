موجة حر تتعدى 49 درجة بداية من الخميس

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة، من موجة حر، بتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة تحت الظل. وهذا خلال يومي الخميس والجمعة، في كل من ولايات المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، بجاية، ميلة، قسنطينة، باتنة، سوق اهراس، تبسة، خنشلة.

وفي نشرية خاصة، حذرت المصلحة ذاتها، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل خلال يومي الخميس والجمعة، في كل من الوادي، تقرت، المغير.

كما ستشهد كل من ولايات أدرار، تيميمون، ان صالح، برج باجي مختار، و ورقلة، درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم السبت.