موجة حر تتعدى 49 درجة تحت الظل تضرب هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية الدنيا. تصل إلى 38 درجة مئوية والقصوى تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية الدنيا تصل إلى 38 درجة مئوية. والقصوى تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الإثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكا من الوادي، تقرت، المنيعة، غرداية، بني عباس، ورقلة، المغير، أولاد جلال، بسكرة و الجلفة.