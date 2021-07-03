موجة حر تتعدى 49 درجة على المناطق الشرقية والجنوبية

أخبار الجزائر
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موجة حر تتعدى 49 درجة على المناطق الشرقية والجنوبية
بقلم نادية بن طاهر

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حر تخص المناطق الشرقية، بدرجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة محليا.وحسب ذات النشرية، ستبدأ موجة الحر، منتصف نهار اليوم وإلى غاية التاسعة ليلا من يوم غد الأحد.وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من المسيلة وباتنة.وكذا منطقة بريكة.

فيما حذرت نشرية خاصة ثانية، للارصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حر تخص المناطق الجنوبية.تتعدى فيها درجات الحرارة 49 درجة تحت الظل، إلى غاية التاسعة ليلا من يوم غد الأحد.وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من ورقلة وتقرت والمغير والوادي.


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