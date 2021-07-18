 موجة حر تتعدى 49 درجة على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم موجة حر شديدة بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل. وهذا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.

وعن الولايات المعنية، فهي كل من بني عباس، تندوف، تيميمون. بالإضافة إلى أدرار، إن صالح، و برج باجي مختار.

كما نبه الديوان من موجة حر شديدة بدرجات حراراة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء الغد الاثنين.

وعن الولايات المعنية، بموجة الحر، هي كل من تندوف، برج باجي مختار. واضافت المصلحة ذاتها، تيميمون أدرار و إن صالح.

كما أشارت النشرية الخاصة، أن كل من ولايتي بني عباس، والمنيعة، ستعرفان موجة حر،بحرارة تتعدى 49 درجة مئوية تحت ظل. وهذا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.