موجة حر تجتاح الجزائر..أهم نصائح الحماية المدنية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع درجات الحرارة في العديد من ولايات الوطن. وفي هذا السياق، وضعت من جهتها، الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.

ومن أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس. والاكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.

أما بالنسبة للوقاية من حوادث الغرق، فممنوع السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء الغير محروسة.

وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.