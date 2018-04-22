“موجة حر” تصل إلى 36 درجة على الولايات الشمالية

ستبقى الأجواء حارة وصيفية على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الخميس خاصة وأنها ستتعدى 36 درجة يوم الأربعاء.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن إرتفاع درجات الحرارة سببه الإضطراب الجوي.

بسبب تمركز إضطراب جوي على الحدود الغربية للوطن لتستمر تيار ات جنوبية غربية محملة بهواء ساخن على الجنوب.

تؤدي إلى إرتفاع درجات الحرارة بالولايات الداخلية الغربية، كما ستنتقل إلى الولايات الشرقية والوسطى.

لتصل إلى 36 درجة على ولايات قالمة وتبسة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلها الفصلي بداية من يوم الخميس الذي سيشهد تساقط أمطار.

تكون أحيانا رعدية لتتراجع بذلك درجات الحرارة.