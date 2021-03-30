موجة حر تصل إلى 40 درجة بالمناطق الوسطى والغربية بداية من الأربعاء

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ستعرف موجة حر خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، خاصة غرب ووسط البلاد.

وحسب المصلحة، فإن درجات الحرارة ستقارب عتبة 40 درجة في غرب ووسط البلاد، خاصة الساحلية.

وأضاف الديوان، أن المناطق الوسطى للبلاد ستصل درجات الحرارة فيها 36 درجة، و28 إلى 30 درجة بالمناطق الشرقية.

أما يوم الخميس، فستكون الأجواء صيفية، حيث ستصل درجات الحرارة لأول مرة بالسواحل الوسطى والغربية 40 درجة.

وبخصوص اليوم الثلاثاء، ستبقى الأجواء مشمسة على جل المناطق الشمالية الجنوبية، حيث ستتراوح درجات الحرارة من 22 إلى 35 درجة.