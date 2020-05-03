موجة حر تصل إلى 40 درجة تجتاح المناطق الشمالية إلى غاية نهاية الأسبوع

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنه من المرتقب أن تعرف المناطق الشمالية للوطن، خاصة الغربية والوسطى منها، موجة حر شديدة ضمن تيارات جنوبية إلى جنوبية غربية.

وستؤدي إلى ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى، بداية من نهار اليوم وإلى غاية الخميس المقبل، خاصة غدا الإثنين.

وستعرف الجزائر، طيلة هذا الأسبوع، أول موجة حر قبل حوالي شهر عن دخول فصل الصيف، حيث ستشهد ولايات الشلف، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، البليدة ووهران، درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

فيما ستتعدى 36 درجة على السواحل الوسطى، خاصة على العاصمة، تيبازة، بومرداس وتيزي وزو، وهي موجة حر يرتقب أن تنتقل إلى المناطق الشرقية للوطن، ضمن تيارات جنوبية شرقية بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وستسجيل 38 درجة، خاصة على ولاية قالمة، وهي درجات الحرارة التي ستعادل بذلك درجات الحرارة التي تسجل في المناطق الجنوبية.