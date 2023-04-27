موجة حر تصل إلى 42 درجة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة تتراوح بين 38 إلى 40درجة.

كما قد تصل درجات موجة الحر، إلى 41 و 42 درجة بالمناطق الداخلية بداية من اليوم الخميس إلى غاية يوم غد الجمعة.

في حين، ذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية هي كل من تلمسان ، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان ، الشلف ، عين الدفلى ، تيبازة. و الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس ، تيزي وزو ، شمال المدية، شمال ولاية البويرة.

الحماية المدنية تحذر وتنصح

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن وضع كل الوحدات العملية في حالة تأهب. بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية. وهذا تحسبا لموجة الحر المتوقعة في هذه الأيام. وفيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة عند وجود موجة الحر، فنصحت الحماية المدنية، بعدم التعرض لأشعة الشمس. خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال. وتجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة. ويجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع. كما أشارت الحماية، إلى استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية. وإغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار. وإطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها. وإذا توجب الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك. كما يفضل أن تكون فاتحة اللون. الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل. وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة. وتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى.

اضطراب جوي خلال الأسبوع المقبل