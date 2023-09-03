موجة حر تصل إلى 43 درجة إلى غاية يوم غد الإثنين

أفادت مصالح الديوان الوطني، للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية، تستمر إلى غاية يوم غد الإثنين.

وأفادت نشرية خاصة لذات المصالح، بتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 43 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الأحد.

أما الولايات المعنية بالنشرية فهي كل من ولاية تيبازة ، الجزائر العاصمة و بومرداس.

كما أفادت نشرية ثانية بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 43 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الأحد و تستمر إلى غاية يوم الإثنين.

وحسب ذات المصالح فأن الولايات التي ستمسها موجة حر هي: تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة والطارف.