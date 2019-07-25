موجة حر تصل إلى 43 درجة تضرب الولايات الشمالية اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن إستمرار الأجواء الحارة وارتفاع في درجات الحرارة التي تصل إلى 43 درجة اليوم الخميس.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة بضباب مرفوق ببعض السحب السفلى.

على السواحل الغربية لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

مع تشكل سحب بداية من الظهيرة على المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون مرفوقة برعود تؤدي إلى تساقط أمطار أواخر النهار.

بينما على المناطق الشرقية أجواء صافية على المناطق الساحلية مع تشكل بعض السحب على المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس خلال الظهيرة.

درجات الحرارة تتراوح مابين 30 الى 42 درجة على المناطق الساحلية وما بين 34 الى 43 درجة على المناطق الداخلية.

ومن 34 الى 46 درجة على الجنوب.